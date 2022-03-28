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28 мар 2022

Самый известный рестомод Ferrari 250 SWB вышел на тесты

Самый известный рестомод Ferrari 250 SWB вышел на тесты
Автор фото: фирма-производитель

Британская инжиниринговая компания RML, известная гоночными автомобилями, начала испытания своей первой самостоятельной модели Short Wheelbase

Short Wheelbase – не является полной копией классического Ferrari 250 SWB. Дизайн имеет множество отсылок к прошлому, но  современная реплика, к примеру, короче оригинала.  У Short Wheelbase свои собственные фары и решетка радиатора. К слову, все «железо» - мотор, трансмиссия – было взято у современной модели 550 Maranello.

В данный момент RML вывела на тесты прототип новинки, на котором будут проверены все технические характеристики модели и высчитаны оптимальные настройки. По завершении этой программы Short Wheelbase ожидает обширная программа проверки надёжности — в климатической камере станут испытывать автомобиль в условиях лютого мороза и экстремальной жары, затем прототип ожидает 2000 километров дистанции на скоростной дороге.

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