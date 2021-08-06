Самый популярный отечественный навигатор появился в сервисах CarPlay

Когда ты можешь управлять своим смартфоном через мультимедийную систему автомобиля – это замечательно. К сожалению, некоторые полезные приложения недоступны отечественным пользователям

Один из немаловажных вопросов – навигация. Штатные карты Apple или Android не слишком хорошо работают в наших широтах - пробки не отслеживают, как и дорожную обстановку в целом. Решения этой «засады» долгое время не было - программы вроде «Яндекс-Навигатора» или «Навителя» не работают. Конечно же, у Яндекса есть свой собственный сервис, но он не устанавливается штатно на большинство моделей.

Впрочем, компания решила сделать ход конем и выпустила специальный софт поддержки. Теперь навигационный комплекс работает и через протоколы Android Auto и Apple Carplay. Разумеется, что компания никоим образом не отказывается от развития своих собственных систем.