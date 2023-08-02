Автомобильный портал Motorpage
2 авг 2023

Самокатчиков будут штрафовать за превышение скорости

Самокатчиков будут штрафовать за превышение скорости

Сенатор Артем Шейкин готовит законопроект, согласно которому превышение скорости на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) будет наказываться штрафом

СИМ включает в себя обычные велосипеды, электросамокаты, гироскутеры и другие подобные транспортные средства. Так, с марта 2023 года скорость передвижения на электросамокате не должна превышать 25 км/ч. В противном  случае грозит штраф в 800 рублей.

В соответствии с законопроектом, штрафовать на 800 рублей будут только за превышение на 5-10 км/ч от установленной максимальной скорости (500 рублей если нарушение было зафиксировано камерой). Соответственно: за превышение скорости на 10-15 км/ч штраф составит 3000 рублей (2500 рублей при фиксации на камеру), за превышение скорости на 15-20 км/ч - 4000 рублей (3500 рублей при фиксации камерой) и за превышение на более 20 км/ч придется заплатить 5000 рублей (4500 рублей при фиксации камерой).

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Сегодня автомобильному заводу ЗИЛ исполнилось бы 107 лет

02 августа 2023
BAIC BJ40

Скоро начнутся продажи BAIC BJ40 в России

02 августа 2023
Toyota Tundra Arctic Trucks AT37

В России начались продажи тюнингованного Toyota Tundra

02 августа 2023
Mercedes-Benz EQE53 AMG SUV (2024)

Опубликована стоимость нового Mercedes-Benz AMG EQE

02 августа 2023
Skywell D11

Skywell привезет в Россию электрический фургон D11

02 августа 2023
Hongqi HS7

В Китае начались продажи обновленного Hongqi HS7

02 августа 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS95 - changan cs95 (2019) «лихие девяностые» Тест драйв
02 августа 2023

Changan CS95
"«Лихие девяностые»"
Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока
Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 5 0 6