Самокатчиков будут штрафовать за превышение скорости

Сенатор Артем Шейкин готовит законопроект, согласно которому превышение скорости на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) будет наказываться штрафом

СИМ включает в себя обычные велосипеды, электросамокаты, гироскутеры и другие подобные транспортные средства. Так, с марта 2023 года скорость передвижения на электросамокате не должна превышать 25 км/ч. В противном случае грозит штраф в 800 рублей.

В соответствии с законопроектом, штрафовать на 800 рублей будут только за превышение на 5-10 км/ч от установленной максимальной скорости (500 рублей если нарушение было зафиксировано камерой). Соответственно: за превышение скорости на 10-15 км/ч штраф составит 3000 рублей (2500 рублей при фиксации на камеру), за превышение скорости на 15-20 км/ч - 4000 рублей (3500 рублей при фиксации камерой) и за превышение на более 20 км/ч придется заплатить 5000 рублей (4500 рублей при фиксации камерой).