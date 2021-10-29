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29 окт 2021

Самокатчиков и велосипедистов не подпустят к стенам Кремля

Самокатчиков и велосипедистов не подпустят к стенам Кремля

ФСО собирается ужесточить правила, действующие на Красной площади и на территории Александровского сада

В данный момент ведомство разрабатывает новый проект правил посещения Московского Кремля.  Главная тема – запрет передвижения на велосипедах, роликах, самокатах и различных средствах индивидуальной мобильности, вроде электрических моноколес и сигвеев.  В пояснительной записке к проекту приказа ФСО сказано, что соответствующие ограничения необходимо ввести «в целях повышения уровня безопасности граждан при посещении ‎ими Красной площади, Александровского сада и других территорий, непосредственно прилегающих к Московскому Кремлю».

Сейчас проект находится лишь в стадии разработки. Соответственно, мы не располагаем ни данными по санкциям, которые полагаются за нарушения, ни данными по срокам их внедрения. Наши коллеги предполагают, что новые правила могут заработать уже в следующем году. 

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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