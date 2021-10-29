Самокатчиков и велосипедистов не подпустят к стенам Кремля

ФСО собирается ужесточить правила, действующие на Красной площади и на территории Александровского сада

В данный момент ведомство разрабатывает новый проект правил посещения Московского Кремля. Главная тема – запрет передвижения на велосипедах, роликах, самокатах и различных средствах индивидуальной мобильности, вроде электрических моноколес и сигвеев. В пояснительной записке к проекту приказа ФСО сказано, что соответствующие ограничения необходимо ввести «в целях повышения уровня безопасности граждан при посещении ‎ими Красной площади, Александровского сада и других территорий, непосредственно прилегающих к Московскому Кремлю».

Сейчас проект находится лишь в стадии разработки. Соответственно, мы не располагаем ни данными по санкциям, которые полагаются за нарушения, ни данными по срокам их внедрения. Наши коллеги предполагают, что новые правила могут заработать уже в следующем году.