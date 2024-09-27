Samsung вместе с Hyundai и Kia разрабатывают конкурента Apple Carplay

Корейская технологическая компания Samsung совместно с концерном Hyundai-Kia разрабатывают новое поколение мультимедийных систем. Она станет ответом на относительно недавно представленную систему Apple CarPlay 2.0

Главной особенностью “мультимедийки” от Samsung станет ее интеграция в экосистему Samsung SmartThings. Это означает, что если водитель обладает другими гаджетами корейской компании, включая мобильное устройство, он получит через них возможность управлять различными системами автомобиля или будет проинформирован о местоположении машины в случае угона. И соответственно, наоборот, через центральный экран в автомобиле можно обеспечить доступ к устройствам, входящим, например, в экосистему “умного” дома.

Помимо этого, автомобиль с мультимедийной системой Samsung сможет анализировать состояния водителя и пассажира не только по камерам и датчикам в салоне, но и через смарт-часы.