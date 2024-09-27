Автомобильный портал Motorpage
27 сен 2024

Samsung вместе с Hyundai и Kia разрабатывают конкурента Apple Carplay

Samsung вместе с Hyundai и Kia разрабатывают конкурента Apple Carplay

Корейская технологическая компания Samsung совместно с концерном Hyundai-Kia разрабатывают новое поколение мультимедийных систем. Она станет ответом на относительно недавно представленную систему Apple CarPlay 2.0

Главной особенностью “мультимедийки” от Samsung станет ее интеграция в экосистему Samsung SmartThings. Это означает, что если водитель обладает другими гаджетами корейской компании, включая мобильное устройство, он получит через них возможность управлять различными системами автомобиля или будет проинформирован о местоположении машины в случае угона. И соответственно, наоборот, через центральный экран в автомобиле можно обеспечить доступ к устройствам, входящим, например, в экосистему “умного” дома.

Помимо этого, автомобиль с мультимедийной системой Samsung сможет анализировать состояния водителя и пассажира не только по камерам и датчикам в салоне, но и через смарт-часы.

При написании новости использовалась информация:
hyundaimotorgroup

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLC Coupe (2024)

Mercedes-Benz снимет с производства модели GLC Coupe и GLE Coupe

27 сентября 2024
McLaren P1

McLaren анонсировал преемника модели P1

27 сентября 2024
Chery Tiggo 9 (2025)

В Китае стартовали продажи обновленного гибридного Chery Tiggo 9 с запасом хода 1400 км

27 сентября 2024

Первый электрокар от Audi и SAIC выйдет в 2025 году

27 сентября 2024
Bentley Bentayga Riviera

Bentley Bentayga получил “морскую” версию Riviera

26 сентября 2024
Light of ASEAN концепт

Wuling представил концепт-кар Light of ASEAN с дверями "крыло чайки"

26 сентября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) надежный партнер Тест драйв
26 сентября 2024

Foton Tunland G7
"Надежный партнер"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) когда «китаец» меняет гражданство
Тест драйв
24 сентября 2024

Belgee X70
"Когда «китаец» меняет гражданство"
Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) «электричка» до города
Тест драйв
23 сентября 2024

Evolute i-Pro
"«Электричка» до города"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 4 0