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11 фев 2021

Сбербанк не выпустит свой беспилотник

Сбербанк не выпустит свой беспилотник

Совместное предприятие известного банка с зеленым логотипом и компании Cognitive Pilot  заморозило проект по разработке беспилотного транспорта

Как сообщают «Ведомости», причина заморозки – пробелы в законодательстве и отсутствие необходимой нормативной базы. По мнению представителей фирмы существующих документов, где содержатся нормы по тестированию и эксплуатации беспилотных транспортных средств, просто недостаточно, и положение изменится лишь через десять лет. В целом, СП не прекращает свою деятельность, сконцентрировавшись на рельсовом транспорте.

Важно заметить – «Сбер» не прекращает свою самостоятельную деятельность в области беспилотных автомобилей. В полной мере функционирует компания «СберАвтоТех», которая уже тестирует свои машины на дорогах Москвы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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