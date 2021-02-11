Сбербанк не выпустит свой беспилотник

Совместное предприятие известного банка с зеленым логотипом и компании Cognitive Pilot заморозило проект по разработке беспилотного транспорта

Как сообщают «Ведомости», причина заморозки – пробелы в законодательстве и отсутствие необходимой нормативной базы. По мнению представителей фирмы существующих документов, где содержатся нормы по тестированию и эксплуатации беспилотных транспортных средств, просто недостаточно, и положение изменится лишь через десять лет. В целом, СП не прекращает свою деятельность, сконцентрировавшись на рельсовом транспорте.

Важно заметить – «Сбер» не прекращает свою самостоятельную деятельность в области беспилотных автомобилей. В полной мере функционирует компания «СберАвтоТех», которая уже тестирует свои машины на дорогах Москвы.