Автомобильный портал Motorpage
4 фев 2019

Сбой в матрице

Сбой в матрице

С камерами видеофиксации часто происходят напасти, то нарушения неправильно зафиксируют, то автомобиль невиновный  пометят. Однако, недавно появился еще один забавный глюк, теперь камеры подменяют транспортные средства мотоциклами

Странно, для мотоциклистов еще не настала пора поездок, однако, некоторые из них уже получили штрафы. Например, на Берсеневской набережной  камера сфотографировала припарковавшийся на платной парковке трактор, однако, штраф получил владелец мотоцикла с таким же номером. Крайне странная ситуация, учитывая тот факт, что владельцы мотоциклов имеют некоторые преференции- они не платят за парковку.

Получается, что сотрудник, оформлявший постановление, даже не утруждался сопоставлением фото (несмотря на то, что они качественные и цветные), а просто вбил в базу госномер и оформил штраф на владельца мотоцикла с таким же номером.  Кстати, второй случай был еще более нелепым. На киевском шоссе комплекс фиксации нарушений ПДД «поймал» армейский УАЗ Хантер с военными номерами черного цвета. Несмотря на то, что формат военных (черного цвета ) номеров и мотоциклетных различается, постановление о штрафе получил владелец мотоцикла Harley-Davidson.

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За Рулем , Автоновости

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