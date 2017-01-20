Шведская компания Scania рассказала о прогнозах относительно собственных продаж в текущем году, а также о состоянии российского рынка грузовых автомобилей в целом.

Генеральный директор российского подразделения шведского автопроизводителя Ханс Тарделль, весь российский автомобильный рынок является в известной степени непредсказуемым и достаточно изменчивым. Однако, основываясь на результатах продаж минувшего года, как минимум, сегмент грузовых автомобилей весом более 16 тонн постепенно стабилизируется. По его мнению, в подобной ситуации клиенты компании могут снова строить долгосрочные планы.

Так, в 2016 году на рынке наблюдалась положительная динамика продаж, которая имеет все шансы на сохранение и в течение этого года. Напомним, что по итогам года грузовой сегмент российского рынка вырос на 12,5%, а продажи продукции Scania подскочили на 42%, до 2 802 экземпляров.

«Как мы помним, рынок буквально замер, когда сильно вырос курс евро. Клиенты перестали обновлять свои парки. Но на самом деле, очень долго так продолжаться не может. В определенный момент эксплуатация старой техники начинает приносить убытки, несопоставимые с себестоимостью новой. Нам кажется, что этот момент настал, поэтому рост будет», - заявил он.

Впрочем, в компании признают, что сейчас расстановка сил на рынке очень сильно зависит от макроэкономических факторов и прямым следствием этого является, фактически, доминирование отечественных автопроизводителей на российском рынке. Однако, Scania планирует и дальше увеличивать уровень локализации производства, чтобы составить достойную конкуренцию лидерам рынка.