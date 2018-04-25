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25 апр 2018

Сдача экзаменов: грядут кардинальные перемены

Сдача экзаменов: грядут кардинальные перемены

Не успели мы привыкнуть к новым программам обучения в автошколах, как появилась информация о том, что ГИБДД готовит реформу приема экзаменов на водительские права.

Ведомство хочет объединить два практических экзамена (площадка и город) в один, практически полностью отказавшись от упражнений на закрытой территории. Как рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, это связано с тем, что площадку кандидаты в водители сдают на внутреннем экзамене в автошколе, а экзамен в ГИБДД фактически дублирует его.

«Сейчас практическая часть экзамена разбита на два части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», - заявил в интервью газете «КоммерсантЪ» Михаил Черников. Сейчас ведомство консультируется с Минобразованием и окончательный вариант реформы будет готов в течении года.

Также Черников отметил, что пока в автошколах довольно низкий уровень образования: с первого раза экзамен на водительские права сдает всего 8% кандидатов. В то же время, он отметил, что за 2017 год количество ДТП с участием начинающих водителей снизилось на 15%, в то время как до этого этот показатель только рос.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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