Сегодня автомобильному заводу ЗИЛ исполнилось бы 107 лет

2 августа 1916 года в живописном урочище Тюфелева роща на окраине Москвы состоялась закладка завода Автомобильного московского общества (АМО), который в будущем будет переименован в ЗИЛ

Постройкой завода занимался торговый дом “Кузнецов, Рябушинские и К”, а первым собранным автомобилем стал грузовик FIAT 15 Ter образца 1915 года. Из-за революции 1917 года завод столкнулся с множеством производственных проблем, большую часть деталей пришлось привозить напрямую из Италии. И все же к 1919 году завод смог выпустить 1319 экземпляров после чего производство модели прекратилось.

1 ноября 1924 года на заводе был собран первый отечественный автомобиль. Им стал грузовик АМО-Ф-15. Через три года в 1927 году на пост директора завода был назначен И.А. Лихачев. Именно в честь этого легендарного руководителя в 1956 году завод был переименован в ЗИЛ (Завод имени Лихачева).

В 2016 году, спустя почти ровно век производства автомобилей, завод был закрыт. Причиной этому стали низкий спрос на выпускавшиеся грузовики и автобусы (только за 2015 год завод выпустил 17 экземпляров ЗИЛ-43276T), а также нерентабельность производства. В 2022 году снесли последний цех ЗИЛ.

