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24 май 2022

Семилетний ребенок угнал родительский кроссовер и поехал за содовой

Семилетний ребенок угнал родительский кроссовер и поехал за содовой

Детишки часто проявляют чудеса изобретательности, в особенности, если хотят получить то, чего очень сильно желают.  Они способны на многое, даже на угон машины

Вот вам реальная история – семилетний американец из Огайо, Даниэль Виттенбах, решил одним прекрасным днем попить газировки, дома ее не оказалось, а ближайший магазин был достаточно далеко, так как семья жила в живописном пригороде. Недолго думая, мальчуган забежал в родительскую спальню, стащил ключи от отцовского Kia Sportage , и отправился в путь.

Где были родители – спали, правда потом их разбудили многократные звонки от служб спасения, потому что маленький Даниэль врезался в припаркованный автомобиль. А дело было так, сумев перевести селектор КПП в положение Drive,  Даниэль выехал на тихую улочку своего района, а после выбрался на четырехполосное шоссе, где и начались проблемы. Через несколько мгновений Sportage пересек разделительную линию и выехал на полосу встречного движения, сводя с ума остальных водителей. После десяти минут произошло и вышеуказанное ДТП.

Надо сказать, что ребенок не пострадал, да и машины отделались парой легких вмятин, так что все закончилось сравнительно благополучно, правда, еще неизвестно как ответят родители за детскую шалость.
 

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