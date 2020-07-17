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17 июл 2020

Сенсорные экраны признали причиной повышения смертности на дорогах

Сенсорные экраны признали причиной повышения смертности на дорогах

Тачскрины представляют опасность, поскольку они заставляют водителей больше отвлекаться от дороги. Эти выводы теперь подтвердили в Министерстве транспорта Великобритании, где признали сенсорные экраны виновными в смертях и серьезных травмах в ДТП

В ведомстве встревожены тем, что число жертв с 2010 года не изменилось, несмотря на значительное улучшение безопасности транспортных средств. В настоящее время на дорогах Великобритании каждый день погибают 5 человек и 68 получают серьезные ранения.

При этом в целом ситуация в стране весьма позитивна: Британия находится на втором месте по дорожной безопасности в Европе, меньше смертей на миллион жителей зарегистрировано только в Швеции. Но в то же время власти делают вывод, что развитие информационно-развлекательных систем и мобильных телефонов, которые отвлекают автомобилистов от вождения, нивелирует многочисленные усилия по дальнейшему снижению смертности. «Транспортные средства стали более безопасными благодаря большему количеству систем оповещения, предупреждающих водителя о проблемах технического обслуживания, и растущим системам автоматизации и помощи водителю, ориентированным на безопасность. В то же время достижения в области автомобильных информационно-развлекательных систем и технологий мобильных телефонов увеличивают потенциальные источники отвлечения внимания водителей», — говорится в отчете Министерства транспорта.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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