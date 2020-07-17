Сенсорные экраны признали причиной повышения смертности на дорогах

Тачскрины представляют опасность, поскольку они заставляют водителей больше отвлекаться от дороги. Эти выводы теперь подтвердили в Министерстве транспорта Великобритании, где признали сенсорные экраны виновными в смертях и серьезных травмах в ДТП

В ведомстве встревожены тем, что число жертв с 2010 года не изменилось, несмотря на значительное улучшение безопасности транспортных средств. В настоящее время на дорогах Великобритании каждый день погибают 5 человек и 68 получают серьезные ранения.

При этом в целом ситуация в стране весьма позитивна: Британия находится на втором месте по дорожной безопасности в Европе, меньше смертей на миллион жителей зарегистрировано только в Швеции. Но в то же время власти делают вывод, что развитие информационно-развлекательных систем и мобильных телефонов, которые отвлекают автомобилистов от вождения, нивелирует многочисленные усилия по дальнейшему снижению смертности. «Транспортные средства стали более безопасными благодаря большему количеству систем оповещения, предупреждающих водителя о проблемах технического обслуживания, и растущим системам автоматизации и помощи водителю, ориентированным на безопасность. В то же время достижения в области автомобильных информационно-развлекательных систем и технологий мобильных телефонов увеличивают потенциальные источники отвлечения внимания водителей», — говорится в отчете Министерства транспорта.