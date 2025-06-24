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24 июн 2025

“Серые” автомобили Li Auto в России будут легализованы

“Серые” автомобили Li Auto в России будут легализованы
Автор фото: Александр Зотиков

Компания Sinomach Auto, официальный дистрибьютор китайской марки Li Auto (Lixiang) в России, объявила о легализации автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту

Ранее владельцы "серых" Li Auto сталкивались с рисками отключения функций и сервисов, так как автомобили были зарегистрированы на случайных пользователей в китайской системе. Это вызывало опасения по поводу стабильности работы систем навигации, обновлений и дистанционного управления функциями автомобиля. Более того, компания и вовсе угрожала отключить все автомобили марки, которые были привезены в Россию по параллельному импорту. Однако это был бы сильный удар по имиджу бренда и в принципе подобных прецедентов у других компаний не наблюдалось.

Судя по всему, дистрибьютор смог заключить партнерское соглашение со всеми неофициальными дилерами марки Li Auto в нашей стране. Предполагалось, что компания будет блокировать все возможные пути поставок автомобилей по параллельному импорту, но как видно, это не удалось сделать.

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