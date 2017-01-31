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31 янв 2017

Сеть Wal-Mart расширит свой ассортимент новыми автомобилями

Сеть Wal-Mart расширит свой ассортимент новыми автомобилями
Автор фото: фликр.ком

Крупнейший в США ретейлер – компания Wal-Mart Stores, Inc. – планирует освоить совершенно новую для себя сферу деятельности – продажи легковых автомобилей.

В отличие от многих других компаний, которые для реализации автомобилей открывают специализированные дилерские центры и шоу-румы, Wal-Mart рассчитывает использовать в качестве площадки уже имеющиеся гипермаркеты. Так, среди стеллажей с консервированными овощами и бытовой химией будут установлены электронные терминалы, с помощью которых клиенты смогут подобрать себе новый автомобиль.

Эти терминалы позволят посетителям воспользоваться услугами online-сервиса компании CarSaver, которая является партнером Wal-Mart в реализации этого проекта. Сервис позволяет пользователю подобрать себе автомобиль по желаемым характеристикам из огромного списка, сформированного из прайсов дилерских центров, которые сотрудничают с CarSaver. Кроме, непосредственно, помощи в выборе автомобиля, с помощью терминалов можно оформить заказ, страховку и доставку своего будущего приобретения. Более того, с помощью этой системы можно будет заказать не только новый, но и подержанный автомобиль.

Для удобства использования электронных терминалов, к каждому из них будет приставлен сотрудник CarSaver, который поможет клиенту разобраться в интерфейсе.

Однако, за «живой» машиной все равно придется ехать к самому дилеру. Впрочем, список доступных для заказа автомобилей составляется только на основе прайс-листов тех центров, которые располагаются не дальше 20 км от конкретного терминала.

На данный момент в Wal-Mart не уверены в стопроцентной успешности этого проекта, тогда как специалисты CarSaver полагают, что наличие таких терминалов может существенно повлиять на объем реализации автомобилей по всей стране. В качестве подтверждения своих слов, исполнительный директор компании приводит результаты работы такой системы в тестовом режиме. По его словам, посетители Wal-Mart проявили большую заинтересованность в новой услуге и почти 80% предварительных заказов через терминал заканчивались успешной покупкой автомобиля.

Первые терминалы CarSaver начнут свою работу в гипермаркетах Wal-Mart в штатном режиме уже в апреле текущего года. На первоначальном этапе планируется оснастить ими 25 магазинов, но в дальнейшем компании рассчитывают установить их в каждый гипермаркет в стране.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News, CNET, АвтоВести

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