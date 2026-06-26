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26 июн 2026

Shell готовит электромобиль, который заряжается менее чем за 10 минут

Shell готовит электромобиль, который заряжается менее чем за 10 минут
Автор фото: фирма-производитель

Компания Shell представила концепт электрического хэтчбека под названием Triple 10 Challenge. Проект задуман как демонстрация нового подхода к созданию аккумуляторов для электрокаров, в которых ключевыми приоритетами являются запас хода и скорость зарядки

Название концепта связано сразу с тремя целевыми показателями. Электромобиль должен обеспечивать запас хода 10 км на при расходе 1 кВт⋅ч, иметь углеродный след жизненного цикла не более 10 тонн CO2e и восполнять заряд аккумулятора менее чем за 10 минут. Если быть точнее, хэтчбек заряжается с 10% до 80% за 9 минут 54 секунды при использовании зарядной станции постоянного тока мощностью 175 кВт.

Ключевой технологией проекта стала новая система терморегулирования. В компании утверждают, что автомобиль стал первым дорожным электрокаром, который продемонстрировал возможности новейшей архитектуры охлаждения для всей силовой установки даже в условиях экстремально быстрой зарядки. В основе системы лежит новая охлаждающая жидкость Shell Recharge Thermal Fluid. Диэлектрический состав позволяет напрямую охлаждать аккумулятор методом погружения, а также отводить тепло от электромотора и электроники.

По данным компании, использование данной технологии улучшило энергоэффективность электрокара примерно на 30% по сравнению с другими электромобилями на рынке. Кроме того, стоимость аккумулятора удалось сократить примерно на 25% благодаря уменьшенному количеству модулей и упрощенной конструкции корпуса.

Технические характеристики пока раскрыты не полностью. Известно лишь, что разработкой электромотора занималась компания Empel Systems, а батарею и интеграцию систем подготовила фирма RML.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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