Сhery решила организовать сборку автомобилей в России

На сегодняшний день в России много заводов, которые простаивают. В частности, таковым является предприятие концерна Volkswagen в Калуге.

Марка уже объявила о прекращении деятельности в РФ и продала все российские активы дилерской сети «Авилон». На этой неделе появилось уточнение, что немецкая сторона не обговаривала опцион на право обратного выкупа.

А почему мы заговорили про Chery? Дело в том что инсайдеры говорят, мол, осенью на заводе наладят выпуск седана, который сейчас известен в России как Omoda S5.