Автомобильный портал Motorpage
1 июн 2023

Сhery решила организовать сборку автомобилей в России

Сhery решила организовать сборку автомобилей в России

На сегодняшний день в России много заводов, которые простаивают. В частности, таковым является предприятие концерна Volkswagen в Калуге.

Марка уже объявила о прекращении деятельности в РФ и продала все российские активы дилерской сети «Авилон». На этой неделе появилось уточнение, что немецкая сторона не обговаривала опцион на право обратного выкупа.

А почему мы заговорили про Chery? Дело в том что инсайдеры говорят, мол, осенью на заводе наладят выпуск седана, который сейчас известен в России как Omoda S5. 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Cybertruck 2022 вид сбоку

В Россию могут привезти Tesla Cybertruck

01 июня 2023

Компания Porsche обновила логотип

01 июня 2023

Польша закрыла границы для российских грузовиков

01 июня 2023

Toyota готова потратить состояние на электромобили

01 июня 2023
Changan Eado Plus

В России стартовали продажи Changan Eado Plus

01 июня 2023

Российский автопром не верит в европейских партнеров

01 июня 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Monjaro - geely monjaro (2022) «флагмана должно быть много» Тест драйв
01 июня 2023

Geely Monjaro
"«Флагмана должно быть много»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) умный, красивый и просторный
Тест драйв
26 мая 2023

Chery Tiggo 7
"Умный, красивый и просторный"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости»
Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 1 1 3