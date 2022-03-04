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4 мар 2022

Сhery выведет свои новинки на российский рынок вовремя

Сhery выведет свои новинки на российский рынок вовремя
Автор фото: фирма-производитель

На данный момент самой ожидаемой новинкой этой китайской компании является кроссовер LX, который будет продаваться под премиальной маркой Exeed.

Пару месяцев назад автомобиль прошел необходимую сертификацию и первых поставок стоило ожидать, как раз, с началом весны. К сожалению, в силу последних событий возникли опасения, что и этот автомобиль, как и многие другие, нам покажут гораздо позже установленных ранее сроков. Впрочем российский офис марки уже дал официальное заявление, согласно которому беспокоиться не придется: «Компактный кроссовер LX будет доступен для покупки у официальных российских дилеров марки согласно планам дистрибьютора — в марте этого года».

Напомним, что в России кроссовер будет оснащен полуторалитровым турбо-мотором, мощностью в 147 лошадиных сил.  В качестве коробки передач будет использоваться вариатор. Привод – исключительно передний.

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