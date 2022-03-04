Сhery выведет свои новинки на российский рынок вовремя

На данный момент самой ожидаемой новинкой этой китайской компании является кроссовер LX, который будет продаваться под премиальной маркой Exeed.

Пару месяцев назад автомобиль прошел необходимую сертификацию и первых поставок стоило ожидать, как раз, с началом весны. К сожалению, в силу последних событий возникли опасения, что и этот автомобиль, как и многие другие, нам покажут гораздо позже установленных ранее сроков. Впрочем российский офис марки уже дал официальное заявление, согласно которому беспокоиться не придется: «Компактный кроссовер LX будет доступен для покупки у официальных российских дилеров марки согласно планам дистрибьютора — в марте этого года».

Напомним, что в России кроссовер будет оснащен полуторалитровым турбо-мотором, мощностью в 147 лошадиных сил. В качестве коробки передач будет использоваться вариатор. Привод – исключительно передний.