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25 мар 2021

Шотландские электромобили заряжаются приливами и бризом

Шотландские электромобили заряжаются приливами и бризом

Да, шотландцы ввели в эксплуатацию  необычную электростанцию – она питает машины при помощи энергии, которая вырабатывается волнами прилива

Принцип работы таков – в проливе между двумя островами смонтированы специальные турбины,  которые раскручиваются волнами прилива, там самым, вырабатывая энергию. Далее она переходит на накопитель, который уже и питает машины.  Интересно, что проект носит некоммерческий характер – он был практически полностью профинансирован правительством.

Впрочем, это неудивительно, учитывая, что Шотландия, как и Великобритания, придерживается строгих намерений по отказу от машин с ДВС и переходу на электричество. К 2030 году  страна планирует полностью очиститься от бензиновых и дизельных автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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