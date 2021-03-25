Шотландские электромобили заряжаются приливами и бризом

Да, шотландцы ввели в эксплуатацию необычную электростанцию – она питает машины при помощи энергии, которая вырабатывается волнами прилива

Принцип работы таков – в проливе между двумя островами смонтированы специальные турбины, которые раскручиваются волнами прилива, там самым, вырабатывая энергию. Далее она переходит на накопитель, который уже и питает машины. Интересно, что проект носит некоммерческий характер – он был практически полностью профинансирован правительством.

Впрочем, это неудивительно, учитывая, что Шотландия, как и Великобритания, придерживается строгих намерений по отказу от машин с ДВС и переходу на электричество. К 2030 году страна планирует полностью очиститься от бензиновых и дизельных автомобилей.