Штраф может нанести моральный вред

Штрафы за нарушение ПДД, в первую очередь, наносят урон по нашему кошельку. Но сколько сил и нервов мы тратим, когда оспариваем несправедливые санкции… До сегодняшнего дня об этом никто не задумывался.

Кассационные суды в своей практике стали выносить интересные решения - если штраф за ПДД удалось оспорить, то лицо, коему были выписаны неправомерные санкции может потребовать компенсации морального вреда.

СМИ уже зафиксировали несколько подобных случаев. Яркий пример - история гражданки Москвы, которой выписали штраф за нарушение правил парковки. Неправомерность штрафа удалось оспорить в местном суде, но взыскать компенсацию за моральный вред удалось лишь через несколько лет в кассационном суде, который, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда РФ, подтвердил, что возмещения морального вреда за незаконные решения можно требовать и в случае, когда речь идёт о нарушениях, предусмотренных КоАП.