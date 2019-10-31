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31 окт 2019

Штраф за езду без ОСАГО хотят увеличить в семь раз

Штраф за езду без ОСАГО хотят увеличить в семь раз

В Госдуме задумались над тем, как стимулировать нарушителей приобретать полисы ОСАГО. Основное предложение - карать деньгами, большими деньгами

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без полиса, составляющий сегодня 800 рублей, до средней стоимости страховки. На сегодняшний день она превышает 5400 рублей. Получается, что штраф может вырасти почти в семь раз. Предполагается, что в таком случае экономия на полисе ОСАГО станет попросту бессмысленной, поскольку она перекроется всего одним штрафом.

Как сообщают Известия со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА), на данный момент без страховки или с поддельным документом ездят около 3-4 млн автовладельцев. Как минимум часть их являются жертвами мошенников, которые продали им фальшивый полис.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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