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19 сен 2024

Штраф за отказ водителя остановиться увеличат до 10 000 рублей

Штраф за отказ водителя остановиться увеличат до 10 000 рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками КоАП, согласно которым штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции увеличивается до 10 000 рублей, повторное правонарушение будет наказываться лишением прав сроком до 6 месяцев

В законопроекте уточняется, что минимальная сумма штрафа будут составлять 7 000 рублей, а максимальная - 10 000 рублей. Напомним, что на данный момент по статье 12.25 КоАП правонарушитель обязан заплатить от 500 до 800 рублей. Таким образом, размер наказания, согласно законопроекту, будет повышен в 14 раз.

Помимо этого, в кодексе пропишут наказание за несоблюдение правил в зоне автоматического весогабаритного контроля для грузовых автомобилей. Пренебрежение всеми требованиями проверки обойдется водителю в 10 000 рублей и лишением прав на 6 месяцев, а владельца транспортного средства обяжут заплатить штраф суммой 100 000 рублей. А в случае несоблюдения требований дорожных знаков и разметки в такой зоне и если вес транспортного средства превышает 3,5 тонны, то для юрлиц предлагается ввести штраф в размере 400 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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