Штрафы можно обжаловать дистанционно

Да, дорогие читатели Motoroage, Госдума сделала нам подарок - возможность дистанционного обжалования штрафов с камер

Соответствующий законопроект был одобрен в основном чтении. Согласно документам, КОАП будет дополнен нормой, где прописано, что жалоба на штраф полученный с комплекса фиксации может быть подана в виде электронного обращения через портал госуслуг в течение трёх дней с момента постановления. Важно отметить, что заявление должно быть заверено электронной подписью подающего. Нововведения вступят в силу с первого сентября 2021 года.

Как сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин: "автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через Единый портал госуслуг, что избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, Поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении» - цитирует спикера ТАСС.