Штрафы растут

В России могут ужесточиться санкции за нарушения правил дорожного движения. На повестке дня отмена ненаказуемого превышения скоростного лимита и введение штрафов

Минтранс предложил ввести штраф в 500 руб. за превышение скоростного лимита на 10–20 км в час. В МВД считают, что наказывать за это нарушение следует только в населенных пунктах. Помимо этого в Минтрансе считают необходимым повысить санкции и за остальные превышения. Однако ни список нарушений, ни точный размер штрафов пока неизвестен.

Другой неожиданной инициативой стало предложение МВД об отмене пятидесятипроцентной скидки на штраф за езду с подложными и нечитаемыми номерами. Сейчас максимальное наказание за это нарушение составляет 5 тыс. рублей. Кроме этого, скидку в будущем могут отменить и за нарушение правил стоянки-остановки. По некоторым данным, МВД готовит предложение о полной отмене всех скидок на штрафы. В скором времени в России начнут штрафовать на 5 тыс. руб. за опасное вождение. МВД до конца февраля планирует «наладить взаимодействие» с Госдумой для скорейшего принятия этого законопроекта.