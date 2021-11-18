Штрафы с дорожных камер будут строго регламентироваться

Комитет Госдумы РФ по госстроительству рекомендовал для рассмотрения в первом чтении законопроект, который ужесточит требования к дорожным камерам. Суть ее заключается в том, что некоторые штрафы, которые выписываются на основе данных с камер, будут недействительными

Для правомерности постановления, по мнению депутатов, все комплексы фиксации должны быть оснащены предупреждающими знаками, которые устанавливаются на некотором расстоянии, согласно ПДД. Также по мнению парламентариев существует большая проблема ошибочных штрафов – выписанных по данным, так называемых, ловушек (камерах, работающих в паре с запрещающими знаками на рваных скоростных режимах на трассах, провоцирующих водителей на нарушения).

Как сообщает «Коммерсантъ», кабинет министров уже утвердил законопроект, теперь ему предстоит пройти через несколько чтений, первые из которых состоятся уже в декабре этого года.