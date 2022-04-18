Штрафы с дорожных камер предложили распространить и на пешеходов

С такой инициативой выступил вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Общественный деятель считает, что пешеходы и велосипедисты также нарушают правила и достаточно часто, но наказания за свои действия несут куда меньше

Собственно, действие дорожных камер можно легко распространить и на пешеходов. К примеру, штрафовать их за переход дороги в неположенном месте или на красный свет. В техническом плане сделать это будет достаточно просто, так как технологии распознавания лиц уже используют в общественном транспорте. «Техническая возможность штрафовать при помощи систем фото- и видеофиксации эти категории участников дорожного движения уже есть. Например, в московском метро можно оплатить проезд при помощи системы распознавания лиц по Face ID. Эту систему вполне можно адаптировать для оформления в автоматическом режиме штрафов пешеходам» - заявил Хайзер в интервью «Известиям».

Ранее мы в Motorpage писали, что отечественные IT-компании уже ведут разработку дорожных видеокамер с функциями распознавания лиц, правда в тот момент речь шла о применении их в отношении водителей. Эту идею уже успели раскритиковать – камеры стоят высоко, а лобовые стекла машин часто грязные, так что «захват» лица шофера попросту становится невозможным.