Штрафы за «среднюю скорость» предложили ввести по всей России

Ассоциация производителей и операторов систем фотовидеофиксации предложила распространить на всю страну практику наказания водителей за превышение средней скорости

Представители ассоциации заявили, что результаты экспериментов по измерению средней скорости доказывают эффективность этого подхода. На некоторых участках дорог в Московской области, где установлены соответствующие комплексы автоматической фиксации, число ДТП за первые 6 месяцев нынешнего года уменьшилось по сравнению с 2019-м на 17%.

Производители комплексов предлагают применять измерение средней скорости и наказание за его превышение повсеместно по всей России. Однако для этого придётся внести изменения как в КоАП, так и в Правила дорожного движения, закрепив в них определение самого понятия «средней скорости». Кроме того, по словам экспертов издания, необходимо предусмотреть механизм обжалования таких штрафов. На данный момент комплексы, измеряющие среднюю скорость движения, установлены в некоторых регионах страны — например, в Татарстане, Башкирии и на Урале.