Штрафы за нарушение ПДД могут многократно возрасти

Министерство юстиции России опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов свои проекты поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). В документе есть предложения и по ужесточению штрафов за нарушения ПДД

Самый интересный пункт - штрафы за превышение скорости. Так, если проект будет принят, минимальный штраф за превышение скорости вырастет с нынешних 500 до 3000 рублей. Наказание за превышение на 40–60 километров в час составит 4000 рублей (сейчас 1000–1500 рублей).

Министерство также предлагает ужесточить кару за разгон более чем на 60 км/ч от положенного — за такое нарушение водитель получит штраф в размере 5000 рублей либо лишится водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев. Сейчас такие меры применяются к водителям, превысившим скорость более чем на 80 км/ч. Наказание за повторное превышение на 40-60 км/ч или на 60 км/ч и выше предлагается ужесточить: водителям грозит 10 000 рублей штрафа или лишение прав на год.