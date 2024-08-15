Штрафы за неоплаченный проезд по “платке” станут дороже с 1 сентября

Московские власти с 1 сентября повышают стоимость штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам. Об этом сообщил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников

Поправки уже были внесены в соответствующий правовой кодекс. Теперь для граждан штраф составит 3000 рублей, а для юридических лиц - 10 0000 рублей. Что касается грузового транспорта и автобусов, то размер наказания возрастет до 5000 и 15 000 рублей соответственно.

Как отметил Семенников, штрафовать нарушителей будут только один раз в сутки, вне зависимости от количества зафиксированных видеокамерами неоплаченных проездов. Напомним, что на данный момент в столице находятся только два платных дорожных участка - проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). При этом, москвичам необходимо платить только за проезд по проспекту Багратиона - 600 рублей. МСД пока останется бесплатным.