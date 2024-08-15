Автомобильный портал Motorpage
15 авг 2024

Штрафы за неоплаченный проезд по “платке” станут дороже с 1 сентября

Штрафы за неоплаченный проезд по “платке” станут дороже с 1 сентября

Московские власти с 1 сентября повышают стоимость штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам. Об этом сообщил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников

Поправки уже были внесены в соответствующий правовой кодекс. Теперь для граждан штраф составит 3000 рублей, а для юридических лиц - 10 0000 рублей. Что касается грузового транспорта и автобусов, то размер наказания возрастет до 5000 и 15 000 рублей соответственно.

Как отметил Семенников, штрафовать нарушителей будут только один раз в сутки, вне зависимости от количества зафиксированных видеокамерами неоплаченных проездов. Напомним, что на данный момент в столице находятся только два платных дорожных участка -  проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). При этом, москвичам необходимо платить только за проезд по проспекту Багратиона - 600 рублей. МСД пока останется бесплатным.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Sequoia 1794 Edition

Внедорожник Toyota Sequoia получил спецверсию 1794 Edition

15 августа 2024
Audi

Huawei снабдит автомобили Audi своим автопилотом

15 августа 2024
Naran Hyper Coupe

Компания Naran намерена выпустить свой гиперкар, показанный еще в 2020 году

15 августа 2024
Zeekr 007

Zeekr 007 получил новую батарею и стал быстрее

14 августа 2024
Mazda EZ-6 [CN] (2025)

Mazda подтвердила, что седан EZ-6 станет глобальной моделью

14 августа 2024
KGM Actyon (2025) салон

Бывший SsangYong показал салон кроссовера Actyon

14 августа 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-V - changan uni-v (2023) равнение на флагмана Тест драйв
12 августа 2024

Changan UNI-V
"Равнение на флагмана"
- cyclone rt3s городская мобильность
Мотоциклы
08 августа 2024


"Городская мобильность"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресусный тест
Тест драйв
01 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест"
FAW Bestun T77 - faw bestune t77 (2018) семьдесят семь удовольствий
Тест драйв
29 июля 2024

FAW Bestun T77
"Семьдесят семь удовольствий"

Написано новостей:

3 4 9 8 4