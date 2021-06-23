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23 июн 2021

Штрафы за выброшенный мусор из окна будут увеличены

Штрафы за выброшенный мусор из окна будут увеличены

Правительство России одобрило идею повышения штрафа для автомобилистов, которые выкидывают мусор из машины.

В данный момент в кодексе административных правонарушений прописаны следующие санкции - от одной до двух тысяч рублей. Совсем скоро они будут увеличены, причем многократно. «Так для владельца легковушки штраф составит 10 тысяч рублей, грузового авто — 100 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа поднимется до 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно» - приводит Российская газета слова председателя Государственной думы, Алексея Шапошникова. Московская областная дума также положительно высказалась в отношении данной инициативы

"Мы вышли с предложением изменения в КоАП с точки зрения увеличения штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест, потому что они сегодня не отвечают требованиям, которые необходимы, в том числе по ликвидации экологических нарушений, ущерба. Штраф надо значительно увеличить", - заявил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов. К слову, фиксация нарушений будет происходить при помощи дорожных камер наблюдения. Правда, власти не дают никаких комментариев относительно возможного увеличения их количества.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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