Штрафы за выброшенный мусор из окна будут увеличены

Правительство России одобрило идею повышения штрафа для автомобилистов, которые выкидывают мусор из машины.

В данный момент в кодексе административных правонарушений прописаны следующие санкции - от одной до двух тысяч рублей. Совсем скоро они будут увеличены, причем многократно. «Так для владельца легковушки штраф составит 10 тысяч рублей, грузового авто — 100 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа поднимется до 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно» - приводит Российская газета слова председателя Государственной думы, Алексея Шапошникова. Московская областная дума также положительно высказалась в отношении данной инициативы

"Мы вышли с предложением изменения в КоАП с точки зрения увеличения штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест, потому что они сегодня не отвечают требованиям, которые необходимы, в том числе по ликвидации экологических нарушений, ущерба. Штраф надо значительно увеличить", - заявил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов. К слову, фиксация нарушений будет происходить при помощи дорожных камер наблюдения. Правда, власти не дают никаких комментариев относительно возможного увеличения их количества.