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23 мар 2018

Штрафовать за отсутствующий техосмотр будут камеры

Штрафовать за отсутствующий техосмотр будут камеры

Стали известны первые шаги по ужесточению контроля за обязательным техосмотром. Минтранс уже в этом году надеется ввести штрафы для автомобилистов и операторов техосмотра, а также передать базу ЕАИСТО от МВД страховщикам.

Штраф для автовладельцев составит 800 рублей. При этом инспектору даже не нужно будет проверять наличие диагностической карты. Камеры фиксации нарушений ПДД подключат к Единой автоматизированной информационной системе ТО (ЕАИСТО) откуда и будет идти информация о пройденном техосмотре.

На пунктах инструментального контроля будет введена обязательная видеосъемка проверки технического состояния транспортных средств. При этом видеофайлы также будут подгружаться в ЕАИСТО. Диагностические карты будут выдаваться исключительно в электронном виде и будут подписываться усиленной электронной подписью эксперта. Если такая карта обнаружится у автомобиля, не проходившего техосмотр эксперту грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. А для самих операторов предусмотрено даже уголовное наказание.

Наконец саму ЕАИСТО передадут из МВД в Российский союз автостраховщиков несмотря на многочисленные возражения экспертов. Последние говорят, что Союз зависит от своих членов, а значит на лицо его коммерческая заинтересованность.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

Комментарии к новости

  • Алексей Кашин
    Алексей Кашин

    Чтоб вы сдохли!!!.........
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  • Алексей Соловьёв
    Алексей Соловьёв

    согласен!осталось налог на жизнь ввести.
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  • Инна Теребина
    Инна Теребина

    Как вы достали,штрафами,техосмотрами,НАЛОГАМИ И Т. Д.
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