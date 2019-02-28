Шведское электричество

Компания Volvo совместно с Geely разработала фастбэк Polestar 2, который составит конкуренцию Tesla Model 3. Продажи автомобиля начнутся с рынков Китая, США, Канады, Бельгии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании. Возможность выхода новинки на другие рынки находится на рассмотрении

По размерам автомобиль сопоставим с компактной Tesla Model 3. Однако одним параметром Polestar выгодно отличается от своего конкурента. Шведский электрокар имеет приличный дорожный просвет. Во многом это достигается за счет пакета Cross Country, который также предусматривает пластиковый обвес в виде расширителей колесных арок и накладок на нижнюю часть бамперов.

Что касается технической части, то в основе Polestar 2 лежит компактная платформа Volvo Car Group (CMA). Автомобиль оснащен двумя электродвигателями общей мощностью в 408 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея состоит из 27 модулей емкостью 78 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 500 км. Публичный дебют Polestar 2 состоится на автосалоне в Женеве в 2019 году, а начало производства нового электромобиля запланировано на 2020 год.