Автомобильный портал Motorpage
28 фев 2019

Шведское электричество

Шведское электричество

Компания Volvo совместно с Geely разработала фастбэк Polestar 2, который составит конкуренцию Tesla Model 3. Продажи автомобиля начнутся с рынков Китая, США, Канады, Бельгии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании. Возможность выхода новинки на другие рынки находится на рассмотрении

По размерам автомобиль сопоставим с компактной Tesla Model 3. Однако одним параметром Polestar выгодно отличается от своего конкурента. Шведский электрокар имеет приличный дорожный просвет. Во многом это достигается за счет пакета Cross Country, который также предусматривает пластиковый обвес в виде расширителей колесных арок и накладок на нижнюю часть бамперов.

Что касается технической части, то в основе Polestar 2 лежит компактная платформа Volvo Car Group (CMA). Автомобиль оснащен двумя электродвигателями общей мощностью в 408 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея состоит из 27 модулей емкостью 78 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 500 км. Публичный дебют Polestar 2 состоится на автосалоне в Женеве в 2019 году, а начало производства нового электромобиля запланировано на 2020 год.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Подержанные автомобили в фаворе

28 февраля 2019
BMW

Автомобили BMW получат новую операционную систему

28 февраля 2019
Kia

Больше экранов

28 февраля 2019

В Правительстве рассказали, насколько подорожает бензин

27 февраля 2019
Honda Pilot 2019

Новый Honda Pilot: объявлены российские цены

27 февраля 2019
Honda e Concept 2019

Honda раскрыла внешность нового электрокара

27 февраля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2015 не прощаемся Тест драйв
27 февраля 2019

Volvo XC90
"Volvo XC90 II. Не прощаемся"
KIA Sportage - kia sportage gt line 2019 баланс для позитива
Тест драйв
24 февраля 2019

KIA Sportage
"Баланс для позитива"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 по-мужски
Тест драйв
22 февраля 2019

УАЗ Patriot
"По-мужски"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 8 7 9