Швейцарцы сделали пикап наиболее практичным автомобилем

Вы ведь не представляете, что сделали ребята из ателье Black Sheep Innovations. Между тем, тюнинг-команда подготовила пакет доработок для пикапа Volkswagen Amarok, куда входит настоящий мини-бар

Изюминка этого проекта заключается в том, что бар расположился в задних бортах кузова, буквально за фарами. По всей видимости, специалисты ателье Black Sheep Innovations из Цюриха решили найти применение всем полостям кузова Volkswagen Amarok, для чего им пришлось задействовать мебельные салазки, которые обычно используются в механизмах выдвижных ящиков.

Тюнеры опытным путём установили, что от фонаря до задней колёсной арки помещается пять-шесть бутылок или алюминиевых банок. В итоге было решено смастерить нехитрую конструкцию, а фонари пикапа задействовать в качестве двери в потайные отсеки. Кроме того, Black Sheep Innovations поработали и над задним бортом кузова. Под откидной крышкой появилась плитка для приготовления пищи, охлаждаемый отсек для напитков, а также секция для хранения посуды и столовых приборов.