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10 июн 2022

Швейцария показала спорткар собственного производства

Швейцария показала спорткар собственного производства

Эта небольшая горная страна славится своими часами, банками и шоколадом, но даже у нее есть свой автопром!

Надо сказать, что автомобильное производство здесь появилось недавно, и по большому счету оно состоит из одного стартапа Picasso Automotive, который на днях рассекретил свою первую модель. Речь идет о спорткаре 660 LMS. Изначально машину разрабатывали исключительно под использование на гоночном треке, но от фанатов проекта поступило столько просьб о сертификации машины для «гражданского использования», что компания пошла на этот шаг.

Да, теперь на 660 LMS можно выезжать на дороги общего пользования. Впрочем, и на треке получится неплохо «позажигать», благо трехлитровый турбо-мотор V6 развивает более шестисот лошадиных сил, которых легкому суперкару (980 килограммов) хватает с избытком. Динамические характеристики автомобиля не раскрываются, хотя согласно инсайдерской информации спорткар способен разогнаться до сотни за три секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 290 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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