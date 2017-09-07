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7 сен 2017

Сильные пробки в Москве продержатся до зимы

Сильные пробки в Москве продержатся до зимы
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявил, что сильные пробки в городе продержатся как минимум несколько месяцев. В ведомстве связали ухудшение дорожной ситуации с погодой и еще несколькими факторами.

Основной причиной возвращения в город сильнейших пробок (9 баллов по данным Яндекс) в ЦОДД назвали наступление осеннего сезона, ухудшение погоды, окончание периода отпусков, а также начало учебного года.

В ЦОДД говорят, что осенью. в город ежедневно выезжает до 3,5 миллионов автомобилей. Ситуация осложняется еще и продолжающимися работами по программе «Моя улица». Самые большие пробки водителей ждут в центре, на Московорецкой и Пречистенской набережных, улице Балчуг, Большая Полянка, Рождественском бульваре и других улицах, причем часть из них находится за пределами центра Москвы.

В ЦОДД попросили молодых водителей по возможности вообще не выезжать на дороги, а другим водителям порекомендовали пользоваться общественным транспортом в очередной раз заявив, что автобусы и троллейбусы двигаются по выделенным полосам куда быстрее частного автотранспорта.

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства Москвы

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