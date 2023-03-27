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27 мар 2023

Синоптики предостерегли водителей от смены резины

Синоптики предостерегли водителей от смены резины

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не рекомендовал московским автомобилистам спешить отправляться на сезонный шиномонтаж

Синоптик сообщает, что потепление, которому мы сейчас радуемся, будет прервано – в скором времени ожидается похолодание, причем эксперт не исключает понижения температуры до околонулевых значений и даже слабых заморозков. В свою очередь на дороге может появиться ледяная корка,  что для машины на летней резине станет опасной ситуацией.

Соответственно, спешить с шиномонтажем не стоит, как минимум, необходимо дождаться десятых чисел апреля.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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