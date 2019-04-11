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11 апр 2019

Синоптики разрешают “переобуть” машины

Синоптики разрешают “переобуть” машины

Гидрометцентр России рекомендует московским водителям заменить зимнюю резину на летнюю, если длинных поездок за город ночью не планируется

«В Москве уже можно менять колеса. В конце этой недели температура еще будет близка к нулевым отметкам (в ночные часы), но все-таки уже день продолжительный. Если люди живут дневной жизнью, а не ночной, то температура, в общем, уже вполне нормальная — выше пяти градусов», — пояснил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Жители Подмосковья также могут заняться сменой резины, правда, есть одно ограничение — лесные дороги, где пока лежит снег. Если по таким маршрутам водителю приходится ездить вечером и утром, то менять резину пока не стоит. К слову, жителям Санкт-Петербурга рекомендуют воздержаться от смены резины, по меньшей мере, еще пять дней.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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