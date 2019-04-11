Синоптики разрешают “переобуть” машины

Гидрометцентр России рекомендует московским водителям заменить зимнюю резину на летнюю, если длинных поездок за город ночью не планируется

«В Москве уже можно менять колеса. В конце этой недели температура еще будет близка к нулевым отметкам (в ночные часы), но все-таки уже день продолжительный. Если люди живут дневной жизнью, а не ночной, то температура, в общем, уже вполне нормальная — выше пяти градусов», — пояснил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Жители Подмосковья также могут заняться сменой резины, правда, есть одно ограничение — лесные дороги, где пока лежит снег. Если по таким маршрутам водителю приходится ездить вечером и утром, то менять резину пока не стоит. К слову, жителям Санкт-Петербурга рекомендуют воздержаться от смены резины, по меньшей мере, еще пять дней.