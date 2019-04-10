Система распознавания лиц потерпела разгромное поражение

Система, предназначенная для распознавания лиц водителей в Нью-Йорке, оказалась абсолютно бесполезной, такого мнения придерживаются специалисты крупнейшей транспортной компании Западного полушария Metropolitan Transportation Authority

Ноги у этой истории растут из прошлого года. Тогда власти Нью-Йорка при поддержке выше упомянутой компании приступили к испытаниям системы распознавания лиц водителей. Пилотным объектом для установки оборудования был выбран автомобильный мост Трайборо, соединяющий нью-йоркские районы Бронкс, Куинс и Манхэттен. По замыслу разработчиков, система должна считывать и распознавать лица всех пересекающих мост водителей — прямо через ветровое стекло и в реальном времени.

В итоге - "не получилось". В отчёте MTA говорится, что тест в Нью-Йорке не только не удался, но и впечатляюще провалился: система не смогла распознать ни одного лица в рамках заданных параметров. Тем не менее, испытания системы распознавания лиц будут продолжены, хотя уже на других мостах и в тоннелях — несмотря на не очень позитивное начало. К слову, эксперты полагают, что проблема может заключаться в скорости движения автомобилей- автомобили ехали достаточно быстро и камеры просто не успевали их фиксировать.