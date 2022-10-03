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3 окт 2022

Системы экстренного торможения на автомобилях подвергли резкой критике

Системы экстренного торможения на автомобилях подвергли резкой критике

Эксперты ААА (Американской автомобильной ассоциации) заявили о неэффективности систем экстренного торможения. После серии краш-тестов они пришли к выводу, что в некоторых сценариях ассистенты попросту бесполезны

Основные сбои случались во время проезда перекрестков. Систему тестировали на способность распознать риск столкновения в двух сценариях: когда второй автомобиль движется поперечным курсом и при повороте на перекрёстке налево. Эксперты обнаружили, что аварии здесь происходили в ста процентах случаев.

Важно понимать, что эта проблема обнаружилась и в европейских, и в американских, и в японских, и в китайских машинах. Ученые пришли к выводу, что вышеуказанные сценарии просто не заложены в систему экстренного торможения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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