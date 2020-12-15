Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2020

Скидка на регистрационные действия будет продлена

Скидка на регистрационные действия будет продлена

30-процентная скида при оплате госпошлин через портал госуслуг будет продлена до первого января 2023 года

Депутаты Госдумы приняли норму о продлении скидки, которая должна была закончиться уже с началом следующего года. В документах указывается, что понижающий коэффициент 0.7 будет действовать вплоть до первого января 2023 года. Важно уточнить, что данный механизм будет работать не только при использовании портала госуслуг, но и других сервисов, которые интегрированы в единую систему иденти¬фикации и аутентификации.

Что касается покупки красивых номерных знаков через госулуги, то здесь нет никакой информации о действии скидки. Напомним, что понравившуюся комбинацию символом можно «забить» за собой и выкупить после уплаты повышенной пошлины – ее размер дифференцируется в зависимости от номерного знака.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo (2020)

Alfa Romeo 4C Spider получила особую версию

15 декабря 2020

Кто станет главой Ferrari?

15 декабря 2020

Первый электрокар Subaru увидит свет до 2025 года

15 декабря 2020

Просроченные права хотят снова продлить

15 декабря 2020

Amazon представил свой беспилотник

15 декабря 2020

Peugeot готовит спорткар для Ле-Мана

15 декабря 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q7 - audi q7 (2020) цифра, пневма, статус Тест драйв
14 декабря 2020

Audi Q7
"Цифра, пневма, статус"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 зачем его манит в поля?
Тест драйв
13 декабря 2020

Renault Kaptur
"Зачем Renault Kaptur манит в поля?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 2019 свой устав
Тест драйв
11 декабря 2020

Cadillac XT4
"Свой устав"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 3 0 5