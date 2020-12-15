Скидка на регистрационные действия будет продлена

30-процентная скида при оплате госпошлин через портал госуслуг будет продлена до первого января 2023 года

Депутаты Госдумы приняли норму о продлении скидки, которая должна была закончиться уже с началом следующего года. В документах указывается, что понижающий коэффициент 0.7 будет действовать вплоть до первого января 2023 года. Важно уточнить, что данный механизм будет работать не только при использовании портала госуслуг, но и других сервисов, которые интегрированы в единую систему иденти¬фикации и аутентификации.

Что касается покупки красивых номерных знаков через госулуги, то здесь нет никакой информации о действии скидки. Напомним, что понравившуюся комбинацию символом можно «забить» за собой и выкупить после уплаты повышенной пошлины – ее размер дифференцируется в зависимости от номерного знака.