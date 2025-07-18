Скидки на новые автомобили в России уже достигают 1 миллиона рублей

На российском рынке новых автомобилей наблюдается заметное снижение цен и рост скидок. Крупные дилеры подсчитали, что в первом полугодии 2025 года средняя стоимость новых машин в России упала на 2% по сравнению с показателями 2024 года

Одновременно автодилеры продолжают предлагать крупные скидки, чтобы стимулировать спрос. Размер дисконтов у официальных дилеров варьируется от 350 тысяч до 950 тысяч рублей. Максимальные скидки доступны на модели Jetour, Omoda C5 и S5, Changan CS75, Uni-S и CS35, а также автомобили Exeed и Aito (Seres).

На автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту, ценовые предложения еще более агрессивны. Скидки достигают от 1,5 до 3 миллионов рублей в зависимости от модели и комплектации.

Тем не менее, даже с учетом скидок спрос продолжает снижаться. В июне в России было продано менее 90 тысяч новых легковых автомобилей, что на 27% меньше, чем в июне прошлого года.

