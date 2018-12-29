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29 дек 2018

Скидки на штрафы продляют

Скидки на штрафы продляют

Еще в начале декабря в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой. Вчера этот документ, после всех чтений, был  подписан президентом РФ

Напомним, что причиной появления такого законопроекта стала история  одного  из муниципальных депутатов. Он не смог вовремя оплатить половину 500-рублёвого штрафа из-за того, что слишком поздно получил «письмо счастья» и дошел до  Конституционного суда, который в свою очередь удовлетворил все притязания, а заодно и принял постановление, призывающее исправить закон таким образом, чтобы скидку можно было восстановить.

Теперь этот момент регламентирован, и закон вступит в силу уже седьмого января. Кстати, стоит напомнить, что скидка на штрафы распространяется не на всех нарушителей ПДД. Так, не стоит надеяться на неё тем, кто повторно пойман на серьёзном нарушении вроде проезда на запрещающий сигнал светофора или на вождении в нетрезвом состоянии (не будет скидки и при отказе от медицинского освидетельствования). 

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При написании новости использовалась информация:
Колёса, Комсомольская Правда

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