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25 окт 2022

Skoda Enyaq получила заряженную версию.

Skoda Enyaq получила заряженную версию.

Skoda Auto представила новую модификацию электрокроссовера Enyaq iV — она спортивная и обозначается приставкой RS в названии.

До сегодняшнего дня подобную модификацию можно было заказать лишь при оформлении заказа на Enyaq Coupe. Однако, теперь спортивный профиль доступен и при выборе классического кроссовера. К слову, от стандартной модели Enyaq RS будет отличаться обвесом, 21-дюймовыми дисками и матричными фарами.

Важный момент – на Enyaq RS устанавливают и более мощные моторы – два двигателя совокупной мощностью в 200 лошадиных сил. Разгон 0-100 км/ч занимает 6,5 секунды, максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч. Моторы питает литий-ионная батарея емкостью 82 кВт*ч, с ней запас хода достигает 500 км.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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