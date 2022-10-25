Skoda Enyaq получила заряженную версию.

Skoda Auto представила новую модификацию электрокроссовера Enyaq iV — она спортивная и обозначается приставкой RS в названии.

До сегодняшнего дня подобную модификацию можно было заказать лишь при оформлении заказа на Enyaq Coupe. Однако, теперь спортивный профиль доступен и при выборе классического кроссовера. К слову, от стандартной модели Enyaq RS будет отличаться обвесом, 21-дюймовыми дисками и матричными фарами.

Важный момент – на Enyaq RS устанавливают и более мощные моторы – два двигателя совокупной мощностью в 200 лошадиных сил. Разгон 0-100 км/ч занимает 6,5 секунды, максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч. Моторы питает литий-ионная батарея емкостью 82 кВт*ч, с ней запас хода достигает 500 км.