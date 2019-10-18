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18 окт 2019

Skoda тестирует электрический кроссовер

Skoda тестирует электрический кроссовер

Нет, глаза вас не обманывают, на фото во всей красе представлен обычный Volkswagen Tiguan, но есть все основания полагать, что это именно Skoda, причем электрическая

На первый взгляд, фотошпионы засекли на Нюрбургринге обычный кроссовер Volkswagen Tiguan. Но если присмотреться повнимательнее, можно заметить, допустим, необычно широкие центральные стойки, несколько грузную заднюю часть кузова и еще набор мелочей, например, отсутствие выхлопных труб.

Короче говоря, вся это совокупность различных признаков неслучайна.  Наши коллеги из Motor1 полагают, что это не бензиновый Volkswagen, а электрическая Skoda. Чехи вывели на первые тесты будущий электрокроссовер, просто "переодев" его для маскировки в хорошо знакомый кузов. Благо что совсем недавно Skoda представляла концепт Vision iV.

Он то и первым электромобилем Skoda на платформе MEB, которая дебютировала с Volkswagen ID.3. Известно, что немцы считают свою платформу подходящей для транспорта самых разных типов, и уже скоро покажут собственный кроссовер под названием ID.4. C ним-то и должна разделить "тележку" будущая новинка "Шкоды".

При написании новости использовалась информация:
motor1

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