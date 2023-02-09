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9 фев 2023

Сколько автомобилей поставит в Россию Иран

Сколько автомобилей поставит в Россию Иран

Иранские государственные автопроизводители  определились с объемами поставок автомобилей на российский рынок. Цифры скромные, но иранцы готовы увеличить объемы в случае успеха

«В планы крупнейшего автоконцерна Iran Khodro ("Иран Ходро") входит поставка двух тысяч автомобилей собственного производства в Россию до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023-го. <...> Компания Saipa ("Сайпа") также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в нашу страну более 20 тысяч машин» - приводит ТАСС заявление посла РФ в Тегеране, Алексея Дедова.

Чиновник также сообщает, что сроки поставок могут и слегка сдвигаться, так как машинам еще предстоит пройти необходимую сертификацию. Кроме того правительства Ирана и РФ обсуждают возможность совместного производства.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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