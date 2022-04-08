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8 апр 2022

Сколько часов в день мы стоим на платных стоянках

Сколько часов в день мы стоим на платных стоянках

Столичный дептранс подсчитал, сколько времени в среднем проводят автомобили на платных парковках Москвы

Удивительно, но в среднем водители предпочитают стоять на парковке не более часа. Максимальное время было зафиксировано в ЮЗАО – один час и шесть минут. Минимальное время отмечается в районах Восточное Измайлово и Арбат – 36 и 45 минут соответственно.  Чиновники считают, что наблюдается положительная динамика в результате использования высоких и дифференцированных тарифов - парковки освобождаются быстрее, а значит их использование стало эффективнее.

Любопытно, но в прошлом году российские СМИ составили рейтинг мировых городов с самой высокой стоимостью парковки – наша столица заняла второе место, уступив лидерские позиции  Риге. Интересный факт, если в российской столице самые дорогие парковки практически полностью покрывают центр, то в Риге самый высокий тариф применяется лишь на некоторых участках Старого города.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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