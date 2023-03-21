Сколько людей нарушили правила парковки зимой?

Минувшей зимой инспекторы МАДИ обнаружили в столице 130 тысяч автомобилей, которые были припаркованы под запрещающими знаками.

Да, 130 тысяч нарурушителей, которые просто неправильно припарковались. К слову, одиннадцать тысяч из них «попали» еще под эвакуацию, так как они оставили свои машины под знаком «парковка запрещена» со специальной табличкой «работает эвакуатор».

В дептрансе подчеркнули, что неправильная парковка создаёт аварийные ситуации на дорогах, так как оставленные подобным образом автомобили мешают движению, закрывают от других участников движения дорожные знаки и светофоры.