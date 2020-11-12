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12 ноя 2020

Сколько машин эвакуировали за незаконную стоянку – есть ответ!

Сколько машин эвакуировали за незаконную стоянку – есть ответ!

Департамент транспорта поделился статистикой по эвакуации неправильно припаркованных машин, а заодно составил антирейтинг по моделям

Как сообщает портал Autonews, со ссылкой на Дептранс, с начала года  с парковок было эвакуировано более двенадцати тысяч автомобилей, которые незаконно занимали места для инвалидов. В ведомстве, подчеркнули, что чаще всего в нынешнем году на местах для инвалидов незаконно парковались дорогие иномарки. Так, антирейтинг возглавляют машины Mercedes-Benz. Также нередко на штрафстоянки за незаконную стоянку отправлялись автомобили BMW и Volkswagen.

Напомним, что за парковку на инвалидных  местах без специального разрешения предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей. Чтобы получить возможность оставлять там машину, автомобилистам с инвалидностью или тем, кто их перевозит, нужно внести данные в Федеральный реестр инвалидов и обязательно иметь на машине знак «Инвалид».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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