Сколько машин эвакуировали за незаконную стоянку – есть ответ!

Департамент транспорта поделился статистикой по эвакуации неправильно припаркованных машин, а заодно составил антирейтинг по моделям

Как сообщает портал Autonews, со ссылкой на Дептранс, с начала года с парковок было эвакуировано более двенадцати тысяч автомобилей, которые незаконно занимали места для инвалидов. В ведомстве, подчеркнули, что чаще всего в нынешнем году на местах для инвалидов незаконно парковались дорогие иномарки. Так, антирейтинг возглавляют машины Mercedes-Benz. Также нередко на штрафстоянки за незаконную стоянку отправлялись автомобили BMW и Volkswagen.

Напомним, что за парковку на инвалидных местах без специального разрешения предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей. Чтобы получить возможность оставлять там машину, автомобилистам с инвалидностью или тем, кто их перевозит, нужно внести данные в Федеральный реестр инвалидов и обязательно иметь на машине знак «Инвалид».