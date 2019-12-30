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30 дек 2019

Сколько россиян смогут купить себе автомобиль?

Сколько россиян смогут купить себе автомобиль?

Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели онлайн-опрос с целью выяснить влияние текущей экономической ситуации на планы россиян по покупке автомобиля

Да, цены на автомобили неукоснительно растут вверх, причем настолько, что  две трети опрошенных респондентов не  смогут купить себе новый автомобиль.  Чуть более половины опрошенных отметили, что собираются передвигаться на имеющемся транспортном средстве. При этом 12,5 процента участников опроса признались, что, скорее всего, будут вынуждены продать старое авто.

В то же время, каждый третий участник опроса ответил, что может позволить себе замену автомобиля, однако будет учитывать стоимость новинки. Порядка 15 процентов опрошенных рассказали, что готовы потратить на покупку новой машины до полутора миллионов рублей. Приобрети авто премиум-класса готовы 7,9 процента респондентов.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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