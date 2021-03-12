Сколько средств будет пущено на ремонт дорог в 2021 году?

Минтранс РФ заявил, что за текущий год на ремонт дорог будет потрачено более полтриллиона рублей. Если говорить точными цифрами, то 552 миллиарда рублей

«В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог предусмотрено 167,4 млрд рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание — свыше 385 млрд рублей» - цитирует ТАСС представителей министерства.

Важно заметить, что средства будут направлены на все типы дорог! То есть под дотации попадают и обычные магистрали, и их платные аналоги. Кроме того, как уже указывалось ранее, средства будут направлены не только на ремонт, но и на строительство новых дорог. В статьи расходов также попадает создание инфраструктуры и развитие программы «умных дорог».