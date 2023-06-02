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2 июн 2023

Сколько стоит автомобиль мечты?

Сколько стоит автомобиль мечты?

Страховые компании подготовили крайне необычное исследование – сколько денег наши сограждане готовы потратить на машину мечты.

Выяснилось, что предел оценки мечты находится на отметке в три миллиона рублей. В то же время, очень много людей готовы даже поехать за машиной в другой город или страну. В частности, опрос «Росгосстраха» показывает, что на «автомобильную охоту» хотят отправятся почти семьдесят процентов респондентов.

Основной мотивацией поездки является желание получить более выгодную цену, то есть сэкономить. В то же время в других регионах иногда ищут те машины, которых не оказалось в салонах поблизости,

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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